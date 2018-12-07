В Екатеринбурге в квартирах может похолодать из-за недопоставки газа

В квартирах екатеринбуржцев может похолодать из-за недопоставки газа на ТЭЦ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, ТЭЦ «Академическая» ПАО «Т Плюс» может снизить параметры теплоносителя для потребителей в результате недопоставки газа со стороны ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Газотранспортная компания уведомила энергохолдинг о намерении полностью прекратить подачу топлива через одну из городских газораспределительных станций для устранения «дефектов, выявленных в ходе внутритрубной диагностики, создающих угрозу возникновения аварии».

Согласно письму, работы планируется проводить в течение 24 часов, начиная с 06:00 мск 10 декабря 2018 года. В этот период ТЭЦ «Академическая» будет вынуждена снизить потребление газа на 60%. Газоснабжение централи будет осуществляться только для нужд водогрейных котлов. Также будут отключены ТЭЦ-19 и Гурзуфская котельная.

«Т Плюс» приложит все усилия для максимально качественного теплоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий в непредвиденных условиях. Прорабатывается возможность перевода потребителей на резервные теплоисточники, поскольку работы только водогрейных котлов будет недостаточно для обеспечения нормативных параметров теплоносителя на период ограничения. Потребители могут столкнуться со снижением температуры в помещениях», – говорится в пресс-релизе энергокомпании.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.18

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