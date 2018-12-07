Екатеринбурженка отсудила у затопивших ее соседей 160 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга отсудила у соседей сверху, которые затопили ее, более 160 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе областного суда, причиной затопления стали некачественные работы по замене счетчика горячего водоснабжения.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Тогда соседи сверху затопили жительницу Екатеринбурга – Людмилу М. После проведения оценки выяснилось, что на восстановление ее имущества потребуется более 145 тысяч рублей. Пострадавшая направила соседям претензию с просьбой добровольно возместить убытки, однако ответа не получила.

После этого женщина обратилась с иском в Ленинский райсуд. Она требовала взыскать с ответчика – ООО «Находка» – ущерб, полученный при затоплении – более 145 тысяч, компенсацию морального вреда – 40 тысяч рублей, вернуть деньги за госпошлину – более 5 тысяч рублей, возместить расходы по оценке имущества – 9 тысяч рублей и оплатить почтовые затраты – 187 рублей. Районный суд выполнил требования частично – в компенсации морального вреда было отказано. В итоге ответчик должен был выплатить Людмиле М. более 160 тысяч рублей. Он попытался обжаловать решение в облсуде, но там оставили решение без изменения.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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