Свердловчанка порезала сожителя во время ссоры

Жительница Режа порезала своего сожителя ножом во время ссоры. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, на нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. В один из моментов ссоры дама взяла в руки нож и ранила мужчину – на глазах у ребенка, находившегося в комнате. Когда полилась кровь, женщина вызвала скорую помощь. Здоровью пострадавшего был нанесен легкий вред. Женщина пояснила, что сожитель избивал ее.

Ранее подозреваемая уже была судима. Режевской городской суд приговаривал ее к 6 годам лишения свободы по ч. 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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