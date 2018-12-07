В Свердловской области сменился главный судебный пристав. С сегодняшнего дня должность руководителя УФССП занимает Альбина Сухорукова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, она уже приступила к работе. До этого Сухорукова возглавляла службу судебных приставов Челябинской области. Ранее УФССП по Свердловской области возглавлял Владимир Осьмак.

Екатеринбург, служба информации

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