Появилось приложение, позволяющее незрячим считать деньги с помощью вибрации

Лаборатория «Сенсор-тех» при поддержке «Мегафона» разработала мобильное приложение, которое поможет незрячим считать деньги. Уникальность программы в том, что она не только называет достоинство купюры, но и присваивает каждому номиналу вибрацию.

«Казалось бы, удивительно, но сегодня именно смартфон – важное средство реабилитации слабовидящего человека. Например, он дает возможность незрячему самостоятельно передвигаться по городу, находить дорогу, скачивать и прослушивать аудиокниги, озвучивает фототексты, описывает изображения и пр. Иными словами, гаджет расширяет границы «особенных людей», помогает им становиться более свободными и мобильными», – прокомментировала директор по связям с общественностью «Мегафона» на Урале Мария Саукова.

Научиться пользоваться смартфоном слабовидящие свердловчане могут в областной библиотеке для слепых. Ее сотрудники проконсультируют по вопросам использования приложений. Для того чтобы помочь освоить незрячим программы и смартфоны, проводится конкурс «Мультимобильность». Его участники на скорость скачивают аудиокниги и пишут посты в социальных сетях.

«В нашей библиотеке организована поддержка незрячих пользователей смартфонов. Сотрудники электронного читального зала проводят консультации, в том числе и по видеосвязи, помогают освоить основные функции мобильных устройств. Кроме того, проводятся уроки мобильности в Верхнепышминской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Поэтому с каждым годом людей, которые открывают для себя мир с помощью смартфонов, становится все больше», – рассказала заместитель директора по научно-методической работе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Виктория Арсентьева.

Стоит отметить, что «Мегафон» не первый год поддерживает программы по повышению мобильности слабовидящих с помощью цифровых устройств. Компания поддерживает проект «Универсальный мобильный помощник», участники которого учатся пользоваться сенсорными мобильными устройствами. Программа реализуется в Пермском крае. В ней участвуют воспитанники школ-интернатов для слабовидящих детей.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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