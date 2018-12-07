В Свердловской области ищут родственников мужчины, найденного с проломленной головой в озере (ФОТО)

Первоуральское следственное отделение ищет людей, которые смогут опознать убитого мужчину. Как пояснили в пресс-службе СК по Свердловской области, тело жертвы с признаками насильственной смерти – черепно-мозговая травма – обнаружено в реке Вторая Листвянка у деревни Хомутовки. Смерть наступила не менее двух недель назад до момента обнаружения трупа. В следственном отделе Первоуральска возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Приметы мужчины: европеоидная раса, нормальное телосложение, возраст около 45-60 лет, рост 164 см, темно-русые волосы. Несимметричное овальное лицо, черты лица и рот средней величины, щеки выпуклые, нос средней высоты и ширины, глубина переносицы средняя, спинка носа опущенная. Одежда, надетая на погибшего: черные рубашка, ботинки и брюки, серые трусы, темно-синие носки.

Всех, кому что-то известно о погибшем, просят позвонить в Первоуральский следственный отдел по телефону: 8 (3439) 62-89-79. Помимо того, можно звонить в территориальный отдел полиции: 8 (3439) 27-05-16, 27-05-98, 27-05-71, 64-82-21. В ведомстве гарантируют конфиденциальность.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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