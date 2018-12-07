В Екатеринбурге будут судить создателей финансовой пирамиды, похитивших 1,6 млрд рублей

Прокуратура Свердловской области вынесла обвинительное заключение двум руководителям финансовой пирамиды, похитившим 1,6 миллиарда рублей. Как пояснили в пресс-службе областного ведомства, они обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств».

Следствие выяснило, что в период с 2005 по 2010 год обвиняемые руководили ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив». Они создали сеть кредитных кооперативов, обещая, вложившимся клиентам ставки до 60% годовых. В договорах указывалось, что вкладчик может забрать свои деньги только через 100 недель. Также клиентов просили звать в кооператив знакомых – за это им обещали увеличение процентов. В этот период мошенники получили более 1,3 миллиарда рублей денег. Помимо этого, со второй половины 2008-го по 2010 год они владели пакетом коммерческого Удмуртского инвестиционно-строительного банка. Там обвиняемые похитили более 300 миллионов рублей.

От действий обвиняемых пострадали более 26 тысяч человек, а общая сумма ущерба – 1,6 миллиарда рублей. Уголовное дело состоит из 2830 томов. С его материалами знакомились более 2,5 лет. Рассмотрение дела отправлено в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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