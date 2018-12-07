Суд присяжных приговорил свердловчанина к 9 годам колонии за поножовщину

В Краснотурьинске городской суд на основании доказательств и решения присяжных вынес приговор Ильсуру Галимзянову, устроившему поножовщину. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевшего более 500 тысяч в качестве возмещения материального и морального ущерба.

По версии следствия, в июле 2017 года Галимзянов распивал спиртное во дворе дома №27 по улице Рюмина. Во время застолья у него возникла личная неприязнь к одному из собутыльников, и он ударил его 8 раз ножом. Жертва скончалась на месте. Присяжные признали Галимзянова виновным. При этом они также посчитали, что обвиняемый заслуживает снисхождения. Приговор еще не вступил в силу.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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