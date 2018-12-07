«Автомобилист» одержал «валидольную» победу над «Амуром»

ХК «Автомобилист» с большим трудом одолел аутсайдера Востока – хабаровский «Амур». Домашний матч в Екатеринбурге завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев, причем большинство шайб пришлось на третий период.

Команда Андрея Мартемьянова после разгромной победы над «Барсом» чувствовала себя очень уверенно, начиная встречу с «Амуром». К середине матча «Автомобилист» вел 2:0 благодаря шайбам Франсиса Паре и Найджела Доуса. Но начиная с 37-й минуты гости устремились в погоню.

Первым, кто сумел пробить вратаря Якуба Коваржа, стал Игорь Руденко. В начале третьей двадцатиминутки Паре вновь забил, вернув превосходство «Автомобилиста» в две шайбы. Но после этого начался настоящий триллер для уральских болельщиков. «Амуру» хватило шесть минут, чтобы сделать счет 3:3.

В концовке встречи нападающий Стефан Да Коста мощно пробил в угол и опять вывел «Автомобилист» вперед, но спустя 22 секунды Томаш Зогорно снова восстановил равновесие. Команды отправились в овертайм, где екатеринбуржцы не дали сопернику ни одного шанса приблизиться к воротам Коваржа. «Автомобилист» создал огромное количество опасных моментов, один из которых реализовал Денис Бодров. Команда одержала непростую победу, но главный тренер Андрей Мартемьянов остался очень недоволен действиями своих игроков.

«В воздухе витала полнейшая недооценка соперника. Начали матч ни шатко, ни валко. Провели разговор в перерыве, команда встрепенулась, но не вся. Есть большие претензии к полевым игрокам в обороне. Будем разбираться, почему так случилось. Считаю, что сегодня удача была на нашей стороне», – подвел итоги наставник «Автомобилиста».

До очередной паузы в чемпионате КХЛ екатеринбургский клуб проведет еще два домашних матча. В воскресенье, 9 декабря, уральцы сыграют против «Кунь Лунь Рэд Стар», а уже на следующий день встретятся с московским «Спартаком».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.18

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