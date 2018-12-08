В Екатеринбурге произошло два смертельных ДТП

В Екатеринбурге произошло сразу два ДТП, в которых погибли люди. Первое случилось ночью на перекрестке Токарей и Крауля. Легковой Opel проехал на красный свет и врезался в КамАЗ. В итоге водителя Opel увезли в ГКБ № 36 с травмами разной степени тяжести, а его пассажира – в морг, он скончался на месте.

Другой инцидент случился уже утром на Уралмаше. На перекрестке улиц Уральских Рабочих и 40 Лет Октября ВАЗ-2114 сбил 50-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм. Подробностей ДТП нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.18

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