В Реже на пожаре погиб шестилетний мальчик

В селе Клевакинском в Режевском городском округе произошел пожар в частном доме на улице Зеленой. Жертвами стали два человека – тела обнаружили пожарные. По предварительным данным, это пожилой мужчина 1949 года рождения и его внук, шестилетний мальчик, который гостил у деда на выходных. В доме также проживал и отец ребенка, который уехал в этот день в Екатеринбург. Мальчик же жил с матерью, родители его были в разводе.

Сейчас прокуратура Режа проводит проверку инцидента. Там считают, что пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи, однако точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики при работе с указанной семьей. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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