Уральские гаишники ловили нарушителей с помощью травести-актера из цирка

Странную акцию провели сотрудники отделения свердловского ГИБДД из города Арамили – они проверяли машины водителей, перевозящих детей, на предмет наличия детского кресла. К этому делу работники Госавтоинспекции решили привлечь сотрудника цирка-шапито, который остановился в городе, и свой выбор остановили на травести-актере, который переоделся Веркой Сердючкой. Пока гаишники разбирались с водителями, циркач развлекал детей.

«Если никаких нарушений отмечено не было, и ребенок находился, как и положено, в кресле, а также правильно отвечал на вопросы по Правилам дорожного движения, то получал от Сердючки подарок – билет на представление в цирк», – цитирует портал «Арамиль.Лайф» сотрудников сысертского ОГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.18

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