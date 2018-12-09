«Автомобилист» победил пекинский «Куньлунь», отыгравшись с 0:2

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв в воскресенье вечером пекинский «Куньлунь» со счетом 5:3.

Домашний матч в Екатеринбурге складывался непросто для хозяев. Первый период уральцы провалили, пропустив две шайбы от легионеров китайского клуба Вели-Матти Савинайнена и Патрика Лунда. Но после перерыва случился камбэк: «Автомобилист» забил три шайбы за 20 минут и перевернул игру. В составе екатеринбуржцев отметились Анатолий Голышев, Франсис Паре и Максим Рассейкин.

«Куньлунь» смог сравнять счет только на 54 минуте, однако интрига в матче не задержалась. «Автомобилист» вскоре получил большинство и благодаря точному броску Степана Хрипунова снова вырвался вперед. А уже на заключительной минуте встречи Стефан Да Коста вколотил шайбу в пустые ворота «драконов».

«Соперник мгновенно использовал наши ошибки, у них команда мастеровитая, сильно выглядит в атаке. Но сегодня у наших парней глаза горели, мы хотели выиграть и мы добились победы. Борьба была жесткая, это борьба характеров. То, что вырвали сегодня два очка, очень важно для нас», – сообщил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после игры.

Уже завтра «Автомобилист» проведет еще один домашний матч – уральцам предстоит сразиться с московским «Спартаком». После этого в чемпионате КХЛ наступит недельная пауза в связи с проведением российского этапа Евротура.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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