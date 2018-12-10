Телеканал Екатеринбургской епархии пожурил зрителей за плохие пожертвования

Телеканал «Союз», принадлежащий Екатеринбургской епархии, раскрыл свои расходы на вещание и пожурил зрителей за то, что только каждый десятый отправляет пожертвования. Ежемесячно православному каналу необходимо 20 миллионов.

Телеканал «Союз» недоволен тем, как верующие жертвуют деньги. На опубликованном в сети ролике ведущий начинает свое обращение к телезрителям с чтения Евангелия от Луки, гл. 17 – там говорится об исцелении 10 прокаженных, из которых только 1 поблагодарил Спасителя. «Не десять ли очистились, а девять где?" – процитировал евангелие ведущий и напомнил, что канал работает за счет пожертвований, которые, по сути, «благодарность за ту духовную пищу, что дает «Союз». По расчетам телеканала, средний размер пожертвований 200 рублей, канал получает 20 млн рублей. То есть жертвуют 100 тысяч, а смотрят «Союз» 1 миллион человек. «Не десять ли очистились, а девять где? Вот эта извечная проблема, которую мы никак не можем, а вернее, не хотим – лень – преодолеть, ставит под угрозу всю работу телеканала. Друзья, не будьте в рядах тех евангельских неблагодарных, о которых мы выше прочитали. Та духовная исцеляющая пища, которую дает телеканал «Союз», она намного больше, чем 100 рублей, к внесению которых мы вас постоянно призываем», – подытожил сотрудник телеканала.

Он также отметил, что не говорит о тех миллионах людей, кто не смотрит канал, а обращается только к своим зрителям, но даже они демонстрируют «теплохладность и равнодушие». «Друзья, давайте встряхнемся, сбросим с себя вот это духовное оцепенение, дотянемся до телефона или компьютера, дойдем до отделения связи или «Сбербанка» и внесем свою лепту в дело просвещения светом христовой истины и себя самих, и своих близких», – просит ведущий.

Православному каналу требуется ежемесячно 4 миллиона на создание программ, 4 миллиона на зарплаты 130 сотрудникам, 1,5 млн на обновление оборудования и т.д. Всего за месяц расходы канала составляют 20 млн рублей, но поступления меньше, 18,6 млн рублей к 28 ноября. За апрель-октябрь канал скопил 24,5 млн рублей долгов. Отметим, если просуммировать все затраты, то получится даже не 20 млн, а 21,5.

Екатеринбург, служба информации

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