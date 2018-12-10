Почти четверть свердловчан будут работать в новогодние каникулы

В Свердловской области провели опрос, чтобы выяснить, как жители региона будут проводить новогодние каникулы. Как напоминает «Новый День», в этом году праздники продлятся десять дней ‒ с 30 декабря по 8 января включительно.

По информации службы исследований HeadHunter 51 % свердловчан планируют посвятить эти дни встречам с родственниками и друзьями. Еще 37 % будут сидеть дома ‒ смотреть кино и читать книги. Лишь 14 % жителей области отправятся в путешествие, а 22 % ‒ то есть почти каждый пятый ‒ в праздники будут работать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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