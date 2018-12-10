МУП «Спецавтобаза» оштрафовано за загрязнение окружающей среды

Свердловский областной суд оштрафовал предприятие по вывозу и утилизации отходов «Спецавтобаза» за загрязнение окружающей среды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, компания нарушила законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия работников полигонов.

В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что сотрудники полигона ТБО «Северный» в Верхней Пышме получают воду из сомнительного подземного источника. Кроме того, в 10 метрах от него находилась выгребная яма для стоков, разрешение на установку которой не было.

При этом предприятие не проводило дератизационные мероприятия и не обследовало численность грызунов на полигонах «Широкореченский» и «Северный». Вдобавок на производственной площадке по улице Посадской станки не были оборудованы вытяжной вентиляцией с пневматическим пылестружкоприемником.

Предприятие «Спецавтобаза» было признано виновным в совершении административных правонарушений по статьям 6.3 КоАП РФ, 6.4 КоАП РФ и 6.5 КоАП РФ. Суммарный штраф, который должно заплатить ЕМУП – 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

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