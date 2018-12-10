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Понедельник, 10 декабря 2018, 11:45 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы вместо металла сдали щебень на 16 миллионов рублей

Четверо жителей Екатеринбурга обвиняются в том, что сдавали щебень под видом черных металлов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемые причинили предприятию по заготовке и приему лома черных металлов ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.

По версии следствия, «предприниматели» изготовили поддельные документы – приемосдаточные акты и заявления от ломосдатчиков. Кроме того, они использовали данные физических лиц, которые не подозревали о преступных намерениях дельцов. Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Чкаловском райсуде.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

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