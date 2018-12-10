УК заплатит 6 тысяч пенсионеру, на голову которого упал с крыши лед

Управляющая компания из Нижнего Тагила заплатит 6 тысяч рублей пенсионеру, пострадавшему из-за ее недобросовестности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, 2 апреля 2018 года с крыши дома № 13 по улице Окунева упал кусок льда, прямо на голову пожилого местного жителя, который в это время разговаривал с соседом, стоя у подъезда. Травма оказалась настолько серьезной, что пенсионеру пришлось обратиться к врачам.

Районная прокуратура проверила все обстоятельства инцидента и пришла к выводу, что ЧП стало возможным благодаря тому, что сотрудники УК «Огни Вагонки» своевременно не чистили крышу. По результатам проверки прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации причиненного пенсионеру морального вреда. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, взыскав с управляющей компании в счет компенсации морального вреда пенсионеру 6 тыс. рублей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 10.12.18

Екатеринбуржцы вместо металла сдали щебень на 16 миллионов рублей. / Суд огласил сроки для полицейских, запытавших задержанного до смерти. / МУП «Спецавтобаза» оштрафовано за загрязнение окружающей среды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»