В Первоуральске прошел благотворительный театральный фестиваль

В Первоуральске сегодня завершается благотворительный театральный фестиваль «Снежность», в рамках которого горожане увидели три добрых спектакля для детей от разных театров. Фестиваль проводит из года в год Группа ЧТПЗ в городах Урала. После Первоуральска театральный праздник отправится в Альметьевск и Озерск. Фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность» в этом году проходит с 7 по 17 декабря в Челябинске, Первоуральске, Озерске и Альметьевске. Всего зрители этих «металлургических» городов увидят 10 спектаклей от разных театров. Открылся фестиваль по традиции в Челябинске. Почетной гостьей открытия стала известная актриса, народная артистка РФ Ирина Алферова. В первый день «Снежности» воспитанники Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе акционеров компании ЧТПЗ, сыграли отрывок из премьерной оперы «Кошкин дом», затем спектакль «Доктор Айболит» представил Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки.

В минувшие выходные «Снежность» «переехала» в Первоуральск. Московский шоу-театр «ТиПО» показал детям и взрослым «Мечты, меняющие мир», Оренбургский театр кукол – «Сказки добрых чародеев», театр из Озерска сегодня завершает фестиваль в Первоуральске постановкой «Федорино горе». После этого «Снежность» отправится в Озерск, Кусу и Альметьевск. Завершится фестиваль 17 декабря. Как отметил на открытии в Челябинске председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров, за время проведения «Снежности» ее спектакли посетили уже более 160 тысяч ребят. Зрителями фестиваля ежегодно становятся воспитанники детских домов и интернатов, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, ученики подшефных ЧТПЗ школ, дети и внуки сотрудников компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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