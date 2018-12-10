В больницах предложено создать службы контроля качества медпомощи – чтобы отбиваться от судебных исков

Минздрав РФ планирует обязать больницы ввести внутренний контроль качества медицинской помощи – ранее эта практика носила только рекомендательный характер. Нововведения связаны, в том числе, с ростом количества «врачебных дел» в судебной практике. Так, в этом году в Следственном комитете России появился специальный отдел судебно-медицинских исследований, который будет заниматься проведением экспертиз по делам о «врачебных ошибках». Эта тема была затронута на конференции онкологов, которая состоялась в Екатеринбурге. По словам участников 22% из общего количество судебно-медицинских экспертиз приходятся на судебные иски против врачей или медицинских организаций.

Во время мероприятия юристы пояснили, что защищать интересы медицинских учреждений в суде достаточно тяжело из-за отсутствия доказательной базы. Чаще всего причиной тому являются правовые ошибки, которые допускает медицинский персонал по незнанию. В рамках внутреннего контроля качества медпомощи можно предотвратить большое количество нарушений, которые выявляются во время проверок Росздравнадзора, говорят специалисты.

В числе системных ошибок, например, до сих пор встречается ситуация, когда медики работают с пациентом без оформления его добровольного согласия, что вызывает удивление у юристов. Вторая распространенная ошибка – платные медицинские услуги, которые входят в программу государственных гарантий. На конференции отмечалось, что пациенты часто сами хотят получить медпомощь на платной основе, но их необходимо информировать о возможности получения бесплатных услуг и зафиксировать этот факт. Иначе потом будет невозможно доказать, что пациента никто не принуждал платить деньги. И, наконец, частым поводом для внеплановых проверок становится скудность информации на сайтах больниц – на это тоже обращают внимание специалисты в области медицинского права.

Кроме того, юристы рекомендуют главврачам оптимизировать документооборот и четко следить, чтобы лечение пациентов было обоснованным. В частности, на конференции приводился пример, когда больница проиграла гражданский иск в отсутствие вины, но именно из-за дефектов в медицинской документации. Также отмечалось, что для разрешения конфликтов с пациентами в медучреждениях должна работать не только врачебная комиссия, но и специальная служба по контролю качества медпомощи, в которой желательно участие квалифицированного юриста. В таком случае, больницам будет проще отстаивать свою позицию в судах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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