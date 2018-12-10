В Академическом открываются ледовые катки

В Академическом на этой неделе откроется массовый ледовый каток на реке Патрушиха. Сейчас уже идут последние приготовления и установка освещения. Цены остались прошлогодними. Кроме того, катки работают во многих дворах района. Традиционно самый большой каток Академического откроется на этой неделе на реке Патрушиха, возле Храма Святых Божьих строителей.

Его планировали открыть с начала декабря, но из-за строительства подрядчик поднял уровень воды в реке и каток пришлось готовить заново. Но, по словам устроителей, уже с середины этой неделе площадка будет открыта для посетителей. Сейчас доделывают лед на кругах, устанавливают освещение. Будет две зоны: для взрослых и для детей. Также планируют устроить лыжню. Прайс с прошлого года не изменился: выход на лед со своими коньками стоит 100 рублей, прокат – 150 рублей в час, со второго часа – 100 рублей в час.

Кроме главного катка района в Академическом каждый год заливают все больше дворовых катков. Так, например, между домами №139 и 141 на улице Краснолесья каток заливают уже шестой сезон подряд, – рассказали в УК «Академическое». Заливкой занимаются сами жильцы дома, у которых есть дети. По вечерам ребята на корте играют в хоккей. По словам жильцов, каток приходится чистить и заливать каждый день, потому что он пользуется популярностью. Также три года работает каток рядом со школой №23 на улице Рябинина. И в этом году он уже готов принять жителей района. При этом в квартале это не единственный каток – второй работает рядом с местным ТРЦ. Появление новых катков во дворах Академического жители обсуждают на интернет-форуме района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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