Дороги Свердловской области «недоремонтированы» на 57 процентов

Чтобы привести Свердловские автодороги в нормальное состояние, необходимо ежегодно тратить хотя бы в полтора раза больше денег, чем сейчас.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании комитета заксо по законодательству его председатель Владимир Никитин. «У нас недоремонт дорог – 57 процентов, – заявил депутат. – Чтобы привести их в нормативное состояние, надо хотя бы годика два-три подряд тратить по 23 миллиарда рублей ежегодно. А сейчас у нас объем дорожного фонда – 16 миллиардов».

разговор о состоянии дорог зашел при обсуждении вопроса о безвозмездной передаче южного обхода Каменска-Уральского из областной собственности в федеральную. Это позволит перенаправить 37 млн рублей, заложенных на содержание этого участка, на другие дороги.

Добавим, депутат Александр Коркин отдельно пожаловался на отвратительное состояние дорожного полотна между Ирбитом и Туринском.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

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