В Уральском полпредстве вручили госнаграды, паспорта и удостоверения судей в честь 25-летия Конституции (ФОТО)

Сегодня в резиденции полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе прошел торжественный прием, посвященный 25-летию Конституции РФ. Его, напомним, отметят послезавтра, 12 декабря.

Полпред Николай Цуканов, выступая с речью, отметил, что принятие основного закона стало «поворотным пунктом в истории России». «Были сформированы институты, без которых не может существовать демократическое общество. Большой вклад внесла и Уральская юридическая школа, в том числе ‒ Сергей Сергеевич Алексеев. Благодаря Конституции в России фактически было заново создано гражданское общество. Это наглядно демонстрируют достижения страны. Люди, чей труд помог добиться успехов России, сегодня получат награды», ‒ отметил полпред.

Глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, в свою очередь, напомнил, что российская Конституция ‒ долгожитель. «Для такого документа это серьезный отрезок. В Европе конституции живут, в среднем, не больше 17 лет. А наша Конституция ‒ живой организм. Ее живость заключается в ее толковании, ‒ сказал он. ‒ Конституция РФ ‒ это мерило добра и справедливости. Недавно ВЦИОМ провел опрос, и выяснилось, что 6 % россиян хорошо знают, что такое Конституция, 69 % слышали и разбираются, 23 % ничего не знают и 2 % затруднились ответить. Жалко этих людей, они лишили себя мира норм и правил, прав и свобод».

Профессор УрГЮУ Виктор Перевалов напомнил, что одна из величайших заслуг Конституции заключается в том, что «все право развернули лицом к человеку». «Сегодня есть проблемы с точки зрения просвещения. С точки зрения реализации конституционных положений ‒ и это самое главное. Но пока не исчерпан весь ресурс, говорить об изменениях в Конституцию преждевременно», ‒ подчеркнул он.

После полпред Николай Цуканов вручил 14-летним школьникам из регионов УрФО паспорта граждан РФ, а затем ‒ госнаграды. Их получили гендиректор «Корвета» Анатолий Чернов, профессор УрГЭУ Евгений Анимица, бригадир участка ПНТЗ Александр Тихонин, главный онколог Челябинской области Андрей Важенин, управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов, директор завода крупнопанельного домостроения Дмитрий Кудрявцев, контролер производства ПНТЗ Татьяна Кузнецова, заместитель генерального директора «УГМК-Холдинга» Сергей Ратманов, учитель физкультуры из Тюмени Валентин Трунь, представитель НПО автоматики Евгений Морозов, врач тюменской поликлиники Юрий Ефанов, врач ОКБ № 1 Юсуф Хусетдинов, заведующий центра академика Илизарова Олег Чепуров, ведущий инженер UTair Николай Чистяков, тренер курганского Училища олимпийского резерва Петр Пальковский и консультант ПНТЗ Валерий Резкин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

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