На дороге Екатеринбург – Тюмень закроют движение на ночь

Движение на дороге P-351 Екатеринбург – Тюмень планируется закрыть в ночь на 13 декабря. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Уралуправтодора», на трассе будут проводиться работы по установке надземных переходов.

Во время работ будут установлены модульные переходы, оборудованные подъемными платформами для передвижения маломобильных групп населения. Для проведения монтажа в безопасном режиме планируется перекрыть данные участки дороги: км 309-652 (поворот у села Гуесова) с 00:00 до 00:40, км 307+171 (поворот у деревни Зубарева) с 1:50 до 2:40, км 300+958 (поворот у деревни Ушакова) с 3:40 до 4:20, км 296+055 (у поворота на деревню Успенка) с 5:20 до 5:40.

Объехать перекрытые участки можно на легковом транспорте через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт) на 174-м.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

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