Свердловчанин получил семь лет строгача за отказ пройти тест на алкоголь

Житель Свердловской области Иван Чекунов был приговорен к 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за отказ пройти медицинское освидетельствование. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, помимо этого осужденный лишен прав на два года.

В ходе следствия выяснилось, что 20 июня 2018 года подсудимый был остановлен на дороге между селами Байкалово и Туринская Слобода. Сотрудники ГИБДД попросили его пройти медицинское освидетельствование, но получили отказ. Позже было установлено, что Чекунов уже привлекался за вождение в состоянии опьянения в мае 2018 года. Тогда суд лишил его прав на 1 год 6 месяцев и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, административное правонарушение было совершено спустя непродолжительный период после отбытия наказания за разбойное нападение.

При вынесении наказания суд опирался на все вышеизложенные обстоятельства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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