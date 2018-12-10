Екатеринбуржец сжег машину неприятеля в качестве мести за конфликт на дороге

Житель Екатеринбурга сжег машину оппонента, чтобы отомстить ему за конфликт на дороге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сейчас подозреваемый задержан, он написал явку с повинной.

Инцидент произошел 7 декабря. По словам обвиняемого, он облил машину из четырехлитровой канистры с бензином, поджег и скрылся с места преступления. Тогда в ОВД поступило сообщение о возгорании автомобиля Citroën. Сотрудники правоохранительных органов организовали оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружили подозреваемого в Орджоникидзевском районе. Злоумышленник пытался скрыться от полиции на автомобиле, но в итоге был задержан.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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