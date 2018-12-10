В Свердловской области станет больше электричек «Ласточка»

На Свердловской железной дороге появится еще одна скоростная электричка «Ласточка». Следовать она будет по маршруту Екатеринбург – Камышлов – Талица. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд появится в январе 2019 года.

По графику на 2018/2019 год в Свердловской области будут курсировать 24 поезда «Ласточка». Восемь из них ходят между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, четыре – Каменском-Уральским, два – Кушвой, Кузино, Шалей и Талицей. Помимо этого, новое расписание предусматривает использование 389 поездов, из которых 33 – для летнего периода.

Также с нового года по Свердловской магистрали будут запущены новые поезда: скорый №137/138 Новокузнецк – Тюмень и пассажирский №689/690 Челябинск – Екатеринбург. Они будут ходить через день.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

Екатеринбуржец сжег машину неприятеля в качестве мести за конфликт на дороге. / Свердловчанин получил семь лет строгача за отказ пройти тест на алкоголь. / Не угадали с размером. Главную елку Екатеринбурга привезут только завтра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»