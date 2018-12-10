В Свердловской области станет больше электричек «Ласточка»

На Свердловской железной дороге появится еще одна скоростная электричка «Ласточка». Следовать она будет по маршруту Екатеринбург – Камышлов – Талица. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд появится в январе 2019 года.
По графику на 2018/2019 год в Свердловской области будут курсировать 24 поезда «Ласточка». Восемь из них ходят между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, четыре – Каменском-Уральским, два – Кушвой, Кузино, Шалей и Талицей. Помимо этого, новое расписание предусматривает использование 389 поездов, из которых 33 – для летнего периода.
Также с нового года по Свердловской магистрали будут запущены новые поезда: скорый №137/138 Новокузнецк – Тюмень и пассажирский №689/690 Челябинск – Екатеринбург. Они будут ходить через день.
Екатеринбург, Илья Перетыкин
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