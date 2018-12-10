«Автомобилист» разобрался со «Спартаком», оформив четвертую победу подряд

Екатеринбургский «Автомобилист» удачно завершил домашнюю серию матчей – в понедельник вечером команда одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 4:1. В составе екатеринбуржцев отличились Алексей Василевский, Франсис Паре, Артем Гареев и Найджел Доус. У гостей единственной шайбой отметился Илья Зубов.

«Соперник создал много моментов, но Якуб Коварж сегодня был на высоте. Попросили парней сегодня выложиться полностью, и это получилось. Если выиграли – значит, правильно подготовились. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, они – наш дополнительный полевой игрок», – отметил после игры наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Екатеринбургский клуб набрал 63 очка в 38 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Автомобилист» преследует казанский «Ак Барс» – очная встреча соперников состоится через неделю, 17 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

В Свердловской области станет больше электричек «Ласточка». / Екатеринбуржец сжег машину неприятеля в качестве мести за конфликт на дороге. / Свердловчанин получил семь лет строгача за отказ пройти тест на алкоголь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»