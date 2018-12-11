В Академическом построят семь новых спортивных объектов

В Академическом в ближайшие годы построят семь новых спортивных объектов: Дворец дзюдо, бассейн для плаванья, физкультурно-оздоровительный центр и другие.

Как пишет портал Академического района akademekb.ru, планы по строительству этих спортивных объектов представила мэрия Екатеринбурга. Дворец дзюдо появится в квартале №44, там же – плавательный бассейн с универсальным спортивным залом. В квартале №43 построят физкультурно-оздоровительный центр «с универсальным спортивным залом на правом берегу реки Патрушихи», в квартале №29 – крытый спортивный комплекс с искусственным льдом и спортзалом. И, наконец, а кварталах №0, №3, и №6 появятся физкультурно-оздоровительные центры с универсальными спортивными залами.

Из сообщения мэрии, которое приводит akademekb.ru, следует, что строительство муниципальных объектов ведется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2017-2020 годы». Но вышеперечисленные объекты в эту программу не входят. Вероятно, строительство будет вестись не за счет муниципалитета, либо после 2020 года.

Добавим, что за последние годы в Академическом построили и открыли плавательный бассейн, спортивные и тренажерные залы, в том числе в торговом центре «Академический», хоккейный корт с пластиковыми бортами и искусственной травой на территории школы № 16, спортивное ядро с футбольным полем, легкоатлетическими дорожками, гимнастическими и спортивными площадками на территории школы № 23.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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