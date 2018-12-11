Провайдер «Планета» запустил в продажу Wi-Fi-телеприставку

Ведущий уральский оператор связи «Планета» запустил в продажу телеприставки, которые подключаются к домашней беспроводной сети по Wi-Fi. Теперь подключать и смотреть цифровое телевидение можно без проводов.

Специалисты департамента маркетинга ITMH, опираясь на исследования потребностей аудитории, утверждают, что многие клиенты испытывают неудобства, возникающие из-за большого количества проводов.

«Многим знакома эта проблема: перед подключением цифрового телевидения нужно заранее решить, где поставить телевизор, чтобы спрятать провод от телеприставки под плинтусом или за шкафом. Менять место размещения телевизора не всегда легко – кабель придется прокладывать заново. Провод от приставки может испортить вид гостиной, стать препятствием для домочадцев или игрушкой для домашнего питомца. «Планета» решила эти сложности, подключать и смотреть цифровое ТВ теперь можно без лишних проводов», – отметил директор по маркетингу «ITM Холдинга» Олег Талалаев.

По словам Олега Талалаева, Wi-Fi-приставка – это новый уровень комфорта пользователей. При правильном подходе к организации домашней беспроводной сети телеприставка обеспечит отличное качество просмотра любимых телеканалов в любой точке квартиры.

Подробности о новой модели телеприставки уточняйте по телефону 8-800-7-555-051 или на сайте «Планеты».

Екатеринбург, служба информации

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