Несколько автомобилей столкнулись на 27-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень из-за свалившейся с прицепа металлической будки

На 27-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень случилось массовое ДТП, об этом «Новому Дню» сообщили очевидцы. По данным Свердловского областного управления ГИБДД, авария произошла в 8:15 на территории Белоярского городского округа, недалеко от села Косулино. Происшествие случилось из-за металлической будки, выпавшей из прицепа автомобиля Great Wall на левую полосу проезжей части.

«Следом ехал автомобиль ВАЗ-2115, водитель увидел металлическую конструкцию и начал перестраиваться и врезался во впереди идущий автомобиль Daewoo Nexia. В результате Daewoo Nexia ударился об отбойник с левой стороны. Автомобиль по инерции задел впереди идущий Nissan», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного управления ГИБДД.

По данным областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали две пассажирки Daewoo Nexia. Девушек доставили 36-ю Екатеринбургскую городскую больницу.

Екатеринбург, служба информации

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