Екатеринбургские депутаты одобрили проект бюджета-2019

Гордума Екатеринбурга утвердила в первом чтении проект муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Фракция КПРФ бойкотировала финансовый документ, заявив о несогласии с бюджетной политикой в стране. Но протест коммунистов остался практически незамеченным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», параметры городского бюджета на 2019 год выглядят так: доходы – 40,908 миллиарда рублей, расходы – 43,130 миллиарда рублей. Дефицит казны составит 2,2 миллиарда рублей.

Как пояснила начальник финансового департамента Анна Турунцева, прогнозный план по налоговым поступлениям увеличен на 4 миллиарда по сравнению с текущим годом. В частности, это связано с ростом НДФЛ и выплатой налогов на подакцизные товары. Общий размер безвозмездных субсидий Екатеринбургу от вышестоящих бюджетов составит более 17 миллиардов рублей.

Статьи расходов в 2019 году распределились следующим образом: образование – 22 миллиарда рублей, дорожное хозяйство и благоустройство – 5,4 миллиарда рублей, социальная политика – 3,9 миллиарда, ЖКХ – 2,4 миллиарда, транспорт – 1,8 миллиарда, на здравоохранение заложено 1,5 миллиарда.

Обсуждение финансового документа ограничилось уточняющими вопросами депутатов о строительстве дополнительных детсадов и школ и расходами на лифтовое хозяйство. Категорически против высказались только члены фракции КПРФ.

«Екатеринбург существенно больше зарабатывает денег, чем другие муниципалитеты области, но мы вынуждены выпрашивать деньги на объекты. Такое устройство бюджета лишает нас развития. Мы опять будем слушать сказки о «Титановой долине» и навсегда забудем про метро. Поэтому КПРФ будет голосовать против этого бюджета», – заявил Роман Ступников.

Ему в ответ прозвучала реплика от единоросса Владимира Крицкого: «Не надо мешать коней и людей. Методика бюджета для всех одинакова. Вы когда видели, чтобы доходы Екатеринбурга были 41 миллиард?"

Итоговое голосование за проект бюджета в первом чтении разделилось: 29 депутатов поддержали проект, 4 выступили против. Теперь профильные комиссии ЕГД рассмотрят отдельные поправки в главный финансовый документ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.18

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