Прибывшие на вызов пожарные нашли в екатеринбургской квартире 167 кустов конопли

В Екатеринбурге арестован 33-летний безработный мужчина, который организовал на съемной квартире плантацию по выращиванию конопли.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, задержать «ботаника» удалось благодаря соседям, которые увидели идущий из его квартиры дым и вызвали пожарных. Жилец открыл им дверь и заявил, что уже потушил огонь, но сотрудники МЧС пожелали лично убедиться в этом. При осмотре квартиры они увидели большое количество кустов растений, о чем рассказали коллегам из полиции.

По сообщению выехали сотрудники уголовного розыска, а также участковый. На момент визита полицейских жильца квартиры дома не оказалось, чуть позже его задержали в соседнем дворе, где он прятался от стражей порядка.

В квартире полицейские насчитали 167 кустов конопли, семь полиэтиленовых пакетов готовой продукции общей массой 1,5 кг, и все необходимое для культивации запрещенных растений. 33-летний задержанный вину признал и пояснил, что выращивал коноплю на продажу.

Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Изъятые кусты и оборудование приобщены к материалам уголовного дела и по решению суда будут уничтожены.

Екатеринбург, служба информации

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