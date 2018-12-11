Покупатель отсудил у магазина более 120 тысяч рублей за сломанный телевизор

Житель Екатеринбурга взыскал у магазина «Максидом» более 120 тысяч рублей за неисправный телевизор. Как пояснили в пресс-службе областного суда, изначально он получил отказ при попытке вернуть деньги за неисправный товар.

В ходе следствия выяснилось, что в феврале 2018 года Андрей А. купил телевизор за 52 990 рублей, в котором не работало кабельное подключение к интернету. Он попытался вернуть уплаченные средства, но получил отказ. Пострадавший обратился в Октябрьский райсуд, где просил взыскать с «Максидома» 52 990 рублей за телевизор, неустойку по день фактического исполнения обязательства в размере 1% от стоимости товара, компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей, расходы на представителя – 15 тысяч рублей и почтовые услуги – 650 рублей.

Суд частично удовлетворил вышеупомянутые требования, а также вынес магазину штраф – 33 тысячи рублей. Однако Андрея А. не устроила сумма выплаченной компенсации – 1 тысяча рублей. Поэтому он обратился с апелляцией в областной суд, который изменил предыдущее решение. Так, «Максидом» должен выплатить неустойку за нарушение срока возврата денег в размере 1% от стоимости товара – 529 рублей ежедневно. Кроме того, с магазина взыскан штраф на сумму более 36 тысяч рублей.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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