Паслер рассказал о слиянии «Газпромэнергохолдинга» и «Т-плюс»

Глава «Т-плюс» Денис Паслер на пресс-конференции по итогам года рассказал о ситуации по слиянию компании с «Газпромэнергохолдингом». «Не буду ни подтверждать, ни опровергать. У нас есть диалог в этом направлении. Сказать о том, что вопрос решен, не могу ‒ потому что решения нет. То, что обсуждаем, – подтверждаю. Мы в процессе переговоров», ‒ сказал Паслер.

Напомним, владелец ГК «Ренова», в структуру которой входит «Т-плюс», Виктор Вексельберг еще в мае в кулуарах ПМЭФ-2018 сообщил, что переговоры с ГЭХ о слиянии с «Т Плюс» ведутся. В свою очередь, глава «Газпромэнергохолдинга» Денис Федоров рассказывал в интервью ТАСС, что холдинг получил предложения об объединении и анализирует их.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.18

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