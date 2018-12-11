У свердловчанки за долги по кредиту арестовали коттедж

Приставы Свердловской области арестовали двухэтажный дом и земельный участок женщины, которая задолжала 5 миллионов рублей. Как пояснили в пресс-службе ведомства, долг появился из-за просрочки кредитных платежей.

Эту меру пришлось применить, так как должница длительное время уклонялась от выплат. Помимо ареста земли и коттеджа в селе Логиново, ведомство запретило ей выезжать за границу и менять регистрацию недвижимости.

Если неплательщица не погасит задолженность в установленный законом срок, то ее имущество будет передано для оценки и реализации.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 11.12.18

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