В Екатеринбурге на два месяца закроют движение в Рижском переулке

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение в переулке Рижском на участке от дома №16 до улицы Патриса Лумумбы. Как сообщается на информационном портале города, это будет сделано уже в среду – 12 декабря.

Ограничение движение продлится до 10 февраля 2019 года. Работы проводятся в связи с капитальным ремонтом проезжей части улицы Патриса Лумумбы. Объехать перекрытый участок можно через улицы Военную и Агрономическую.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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