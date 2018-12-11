Как провериться на рак с помощью смартфона: тестируем разработку уральских врачей (ФОТО, ВИДЕО)

Уральские медики разработали приложение, которое распознает рак кожи на ранней стадии. Разработка будет очень полезна в небольших городах и селах, где нет профильных специалистов. Сегодня автор мобильного приложения показала, как проходит исследование.

Тестируем приложение «Как распознать рак»

Идея нового приложения принадлежит врачу-дерматологу, ассистенту кафедры кожных и венерических болезней УГМУ Александре Шубиной. Два года назад она выиграла грант на конкурсе «Умник», сейчас приложение тестируется в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере. Изобретение называется Skin Cancer Stop («Скажем раку кожи нет»), его принцип работы – просканировать родинку и выдать вероятность развития рака кожи. Сейчас диагностику проводят врачи с помощью дерматоскопа стоимостью более 100 тысяч рублей – а приложение стоит около 10 тысяч рублей и не требует высокой квалификации медика. То есть востребовано оно будет в первую очередь не в Екатеринбурге, где можно попасть на прием к специалистам, а в селах, где зачастую вся медицина – это фельдшерско-акушерский пункт.

Тестирование включает в себя несколько этапов. Сначала медик собирает анамнез: смотрит тип кожи, уточняет наследственные факторы, образ жизни пациента. На втором этапе врач с помощью смартфона и специальной насадки (она канадская, своя только в планах) фотографирует родинку. Далее начинает работать нейросеть, которую с помощью международного архива научили распознавать родинки «с проблемой». Затем программа выводит вердикт на экран, сразу определяя вероятность развития рака кожи.

Эта разработка, по словам Александры Шубиной, уникальная. В Google Play и App Store есть несколько приложений, которые позволяют по фото поставить диагноз – но это «любительские» приложения с крайне низкой достоверностью. В Свердловской области разработали приложение для медиков, аналогов в мире которому нет. Его точность сейчас 90 % (это уровень диагностики врачом), в ближайшее время точность повысят до 98 %. Для рядовых пользователей оно доступно не будет – разработчики опасаются, что люди будут слепо верить «диагнозу», выставленному после сканирования одной родинки без полноценного обследования.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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