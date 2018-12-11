Экс-полицейский «нагулял» по фальшивому больничному более 20 тысяч рублей

В Ивделе бывший сотрудник полиции заплатит штраф в 60 тысяч рублей за использование поддельного больничного листа и получение выплат по нему.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, 12 декабря 2016 года полицейский, не желая выходить на службу, позвонил начальнику и сказал, что заболел. На работе он появился только 23 декабря и принес больничный лист, который оказался поддельным. Между тем деньги по больничному он успел получить – в общей сложности более 21 тысячи рублей.

Когда мошенничество раскрылось, мужчина был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Изобличили нечистого на руку коллегу полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Суд приговорил бывшего полицейского к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с него неправомерно начисленное пособие по больничному листу.

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 11.12.18

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