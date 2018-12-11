Таможенники рассказали, подделки каких брендов чаще всего везут на Урал

Уральские таможенники рассказали, что только в этом году контрабандисты пытались ввезти в регион больше 150 тысяч подделок известных мировых брендов. Чаще всего ‒ это одежда, обувь, аксессуары для мобильных телефонов. «Зачастую мы сталкиваемся с тем, что у поставщиков нет вообще никаких документов на товары, а значит, мы не можем гарантировать их безопасность для потребителей», – рассказал замначальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.

По его словам, чаще всего на Урал пытаются ввезти реплики таких брендов, как Samsung, Adidas, Nike, Chanel, Armani, Paul Shark, Everlast, Vans и Polo. «По информации правообладателей, ущерб составил более 312 млн рублей. В 2018 году по результатам работы мобильных групп было возбуждено девять уголовных дел по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», ‒ добавили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Примечательно, что контролируют ввоз товаров не только в аэропорту, но и на трассах вблизи российско-казахстанской границы в Тюменской, Курганской и Челябинской областях. «В декабре таможенные органы получили право самостоятельно останавливать транспортные средства без сотрудников ГИБДД, и водители обязаны остановиться, предъявить документы и товары», ‒ отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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