Женщина украла у приятеля банковскую карту с ПИН-кодом

Городской суд Ревды вынес приговор жительнице Дегтярска, которая украла у знакомого банковскую карточку. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, она обвинялась по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года и пять месяцев колонии общего режима.

По версии следствия, подсудимая была в гостях в частном доме на улице Чкалова. Воспользовавшись случаем, она проверила карманы висевшей в коридоре куртки. В них злоумышленница обнаружила банковскую карту и чек с ПИН-кодом. Затем она отправилась в банкомат, где сняла 11 тысяч рублей.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 11.12.18

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