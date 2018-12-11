В Екатеринбурге запустили «Тайного Санту» для бездомных котиков

Кураторы проекта помощи бездомным кошкам CatsEkb запустили благотворительную новогоднюю акцию «Тайный Санта». «Целый год мы не объявляли сборы, но в преддверии Нового года и Рождества решили устроить немного волшебства для бездомных животных! Суть проста: мы открываем сбор на неделю, сразу по завершении на все, что собрали, закупаем корма, лекарства, средства обработки и т.д., и распределяем между нуждающимися передержками, которым доверяем и которым хотим помочь, чтобы 2019 они встретили чуть более легко, чем обычно. Прошлый опыт показал, что это очень НУЖНО, что кураторы до слез благодарны, потому что многие еле выживают», ‒ объяснили в CatsEkb.

Деньги в помощь котам собирают на карту Сбербанка по номеру счета 5336 6901 7447 5519, держатель Оксана Юрьевна З. Благотворительная акция уже стартовала. Организаторы уточняют, что после завершения сбора денег обратятся к екатеринбуржцам еще раз ‒ им нужна будет помощь водителей, чтобы развозить подарки для котов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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