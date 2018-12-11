В новогодние каникулы появится прямой рейс Екатеринбург – Калининград

Екатеринбуржцы могут отметить наступающий 2019 год в самой западной точке России. На время новогодних праздников авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямой рейс до Калининграда.

Вылет из Екатеринбурга будет выполняться 29 декабря, а также 3 и 8 января в 08:40. Обратно самолет летит в те же даты: 29 декабря, 3 и 8 января 2019 в 10:25.

Стоимость перелета по направлению в Калининград начинается от 8 690 рублей, обратный рейс в Екатеринбург будет стоить от 9390 рублей.

Добавим, что прямой маршрут, связывающий уральскую столицу с Калининградом, появился в расписании авиакомпании летом этого года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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