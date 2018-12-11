Министра спорта и свердловских журналистов накормят любимой едой Шипулина и Красномовец

20 декабря кафе «Мы есть» на один день превратится в торжественную площадку, на которой пройдет награждение лучших спортивных журналистов в 11 престижных номинациях премии «SportDrive. Лучшее за 2018 год», где гости попробуют любимые блюда олимпийских чемпионов Антона Шипулина и Олеси Красномовец.

К созданию меню в кафе подошли максимально ответственно и включили в него только самое вкусное, полезное и осознанное: 10 уникальных блюд, среди которых салат с фалафелем, мини-брускетты с креветками и лососем и начос с гуакамоле. Для тех, кто считает калории, приготовили блюда с разной энергетической ценностью. Например, бодрящий супер-шот с куркумой, имбирем, лимоном и кокосовой водой – всего 13 ккал! Наиболее питательными будут горячие блюда: боул с подкопченым темпе и тыквой (297 ккал) и тофу-стейк с овощами wok и азиатским соусом (285 ккал).

«Профессиональные спортсмены придерживаются индивидуальных рекомендаций по питанию, и блюда в нашем меню подходят под них. Все позиции сытные и не вызывают сонливости. Все спортсмены отмечают, что у нас очень вкусный фалафель и тофу, темпэ и хумус. У нас часто можно встретить Олесю Красномовец. Иногда забегает Антон Шипулин. Среди тех, кто любит наше кафе, много людей, занимающихся фитнесом, сайклингом, бегом и Ironman. Есть приверженцы активного образа жизни и осознанного питания. Высоко оценила нашу кухню директор московского центра йоги по методу Айенгара Елена Ульмасбаева», – говорит владелица кафе «Мы есть» в «Гринвиче» Татьяна Заводовская.

«Изначально была задача сделать сытное и невысоко калорийное меню с использованием наших специалитетов – ингредиентов, которые не подают ни в одном заведении города. Мы изготавливаем их сами. Все блюда, представленные в нашем меню, подходят для любителей и профессиональных спортсменов, а также всех тех, кому не безразлично собственное здоровье и важна максимальная польза продуктов. Связано это с тем, что все позиции содержат в основном растительный белок, который усваивается на 100 процентов, в отличие от животного», – говорит управляющий кафе «Мы есть» в «Гринвиче» Роман Вахошин.

В день награждения за полезным ужином гости узнают, кто стал победителям премии в 11 разных номинациях, которых определит судейская комиссия во главе с бронзовым призером Олимпийских игр 1992 года, шестикратной чемпионкой мира по биатлону Еленой Чепиковой. Ее помощниками по отбору лучших работ стали Елена Харитонова, Алексей Курош, Антон Буценко, Алексей Фаюстов и Светлана Батракова.

Екатеринбург, служба информации

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