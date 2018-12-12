Среди ночи в красноуральском тубдиспансере загорелась пожарная дверь

Сегодня ночью из красноуральского противотуберкулезного диспансера пришлось эвакуировать семь человек.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации поступило в пожарно-спасательную службу в 03:40.

Оказалось, что в противотуберкулезном диспансере загорелась дверь одного из эвакуационных выходов. Площадь пожара составила 1 кв. м. Благодаря автоматической пожарной сигнализации была оперативно организована эвакуация людей из здания – оттуда вывели шесть пациентов и одного сотрудника, все взрослые, пострадавших нет. В течение четырех минут пожарные справились с огнем. После проветривания помещений пациенты вернулись в палаты.

Красноуральск, служба информации

Красноуральск. Другие новости 12.12.18

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