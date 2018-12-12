Под Нижним Тагилом столкнулись легковушка и маршрутка с пассажирами: машины в кювете (ФОТО)

На Серовском тракте сегодня утром столкнулись легковушка и «газель» с пассажирами. У маршрутки после удара разгерметизировались газовые баллоны.

Авария произошла сегодня около 8 часов утра в Горноуральском районе, столкнулись автомобиль ВАЗ и «газель», которая ехала по маршруту Малая Лая – Нижний Тагил. После столкновения машины оказались на обочине. К месту аварии подъехали пожарные, была угроза возгорания, маршрутка могла взорваться. Они скинули клеммы аккумуляторов у машин, а у «газели», которая работает на газу, произошла разгерметизация баллонов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные охладили баллоны для предотвращения взрыва. Пассажиры маршрутки дожидались другого транспорта в пожарной машине.

В ГИБДД по Свердловской области добавили, что сотрудники ДПС сейчас работают на месте аварии, подробности ДТП будут позднее. О пострадавших пока информации нет.

Нижний Тагил, служба информации

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