Под Артемовским в ДТП с «газелью» погибли две женщины (ФОТО)

На трассе под Артемовским в ДТП погибли автомобилистка и ее мама-пенсионерка. Причиной смертельной аварии ГИБДД назвала превышение скорости.

Авария произошла накануне около 18:50 на 31-м км автодороги Артемовский – Зайково, столкнулись легковушка «Киа Соул» и фургон «Реж-хлеб». Сегодня в УГИБДД по Свердловской области раскрыли подробности. Как выяснилось, за рулем легковушки находилась женщина 1975 года рождения, она неправильно выбрала скорость, ее занесло на встречку, где она влетела в «газель». После удара «Киа» вылетела с дороги. Скончались водитель и ее мама, женщина 1949 года рождения, которая ехала на переднем сиденье. Женщины умерли до приезда скорой, их тела извлекали сотрудники МЧС, так как машину сильно смяло.

Уже известно, что женщины жили в Ирбите, и только в 2018 году автомобилистку 10 раз ловили на превышении скорости от 20 до 60 км/ч.

Добавим, накануне утром на 93-м км автодороги Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское автомобиль «Ниссан Кашкай», которым управлял житель Ирбита, тоже превысил скорость и вылетел с трассы. Машину зажало между деревьями. В аварии пострадал пассажир.

ГИБДД настоятельно просит соблюдать скоростной режим при этом учитывать погодные условия.

Артемовский, служба информации

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