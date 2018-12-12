Бывший инспектор ДПС получил 3 года колонии за взятку от пьяного водителя

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему инспектору ГИБДД Александру Халиулину, который за деньги согласился не привлекать выпившего автомобилиста к ответственности.

Инцидент случился в 26 июня 2018 года в центре города – в это время, напомним, в Екатеринбурге проходили игры чемпионата мира по футболу. По данным СК, полицейский остановил автомобиль BMW X3 у одного из домов по улице Малышева и во время разговора с водителем понял, что тот пьян. У инспектора были основания составить на горожанина протокол за вождение в нетрезвом виде. Но в итоге они договорились «решить вопрос» за 40 тысяч рублей. Водитель пообещал передать инспектору деньги через несколько дней, а сам пожаловался в службу собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Под контролем сотрудников подразделения автомобилист передал взятку подсудимому.

«Нечистый на руку представитель ГИББД Екатеринбурга был уволен с позором из системы МВД вскоре после изобличения. За неэффективную работу по воспитанию личного состава в плане антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены восемь непосредственных руководителей осужденного», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, с начала года были уволены по отрицательным мотивам более 100 должностных лиц полиции за различные нарушения закона.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Халиулин был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие». Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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