Президент Путин отметил «белых металлургов» из Первоуральска

Четверо работников Первоуральского новотрубного завода получили государственные награды по указу президента России. Им вручили ордена за долгие годы работы на предприятии.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, по указу президента России Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов, такую же награду вручили контролеру в производстве черных металлов Татьяне Кузнецовой. Алексей Дронов пришел на предприятие 20 лет назад и прошел большой путь от помощника мастера: в 29 лет стал директором по производству ПНТЗ, с 2013 года по 2016 год возглавлял администрацию ГО Первоуральск. Татьяна Кузнецова в трубоволочильном цехе ПНТЗ работает с 1974 года. За это время она внесла более ста рационализаторских предложений, стала наставником молодых рабочих.

Орден Дружбы получил рабочий из семьи металлургов – Александр Тихонин, бригадир участка станов холодной прокатки труб. На заводе он работает более 40 лет. А общий стаж трудовой династии Тихониных на ПНТЗ насчитывает более двухсот лет.

И, наконец, консультант по техническим вопросам ПНТЗ Валерий Трескин удостоен звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Белый металлург прошел путь от электрослесаря до главного инженера завода, отдав родному предприятию более 50 лет. Благодаря работе Трескина в цехах завода всегда есть электроснабжение.

«За последние пять лет государственных наград удостоено более 30 сотрудников ПНТЗ», – уточнили на предприятии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

Бывший инспектор ДПС получил 3 года колонии за взятку от пьяного водителя. / Экологи вновь требуют у властей спасти Урал от свинофермеров из «Горноуральского». / Куда катится цирк. Миллиарды «неучтенки», двойные госзакупки и криминальные биографии в руководстве Росгосцирка (ФОТО, ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»