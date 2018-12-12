В ЦБ объяснили, как будет работать страхование средств в банках для малого бизнеса

С нового года счета предприятий малого бизнеса будут застрахованы по аналогии с вкладами физлиц и индивидуальных предпринимателей. В Центробанке считают, что это серьезно защитит предпринимателей и не опасаются, что ради страховки крупные компании начнут дробить бизнес.

«С нового года вступают в силу поправки в законодательство, в них речь идет о распространении системы страхования вкладов на любые банковские счета малого и микробизнеса, не среднего. Зачем это делается – это серьезно повысит защищенность в случае отзыва лицензии, особенно для микробизнеса», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

По его мнению, такая поддержка не приведет к тому, что средний и крупный бизнес будет дробиться на более мелкие компании, чтобы в случае проблем у банка сохранить свои деньги. «Каждый раз, когда появляется какой-то инструмент поддержки малого бизнеса, говорят «Сейчас все крупные ритейлеры разделятся на несколько маленьких и вместо одной «Пятерочки» у нас будет миллион по «Пятьдесят копеек»". Но на самом деле это не так. Экономика не подтверждает целесообразности таких действий, затраты на поддержание огромного массива компаний перевешивают потенциальную выгоду. Кто на грани балансирует – то ли малый, то ли уже средний – может стать одним из факторов. Но ничего страшного нет, мы же для того систему и вводили, чтоб защитить малый бизнес», – добавил Михаил Мамута.

На сегодняшний день страховку после отзыва лицензии у банков получают физлица и индивидуальные предприниматели. С нового года возмещение будут получать предприятия малого бизнеса, которые на дату наступления страхового случая должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Получить можно будет 100 % денег в пределах 1,4 млн рублей. Причем предприниматели должны обращать внимание – включен ли банк в систему страхования вкладов (с физлицами банки, не включенные в ССВ, не работают).

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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